صور.. كاترينا كايف ساحرة في أول لقطات من أغنية شاروخان الجديدة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لا عجب أن تحتلّ النجمة الهندية كاترينا كايف مرتبة مرموقة على قائمة أكثر الأسماء شعبية في بوليوود، فمن خلال اطلالة وكأنها مستخلص مركز من السحر والجاذبية، ظهرت الممثلة خلال الإعلان عن إطلاق أحدث أغاني فيلم الموسم المنتظر “Zero “

فقد كشف بطل العمل النجم شاروخان عن موعد صدور أغنية “Parcham Husn”، وذلك في تغريدته التي أرفق معها الإعلان الدعائي للفيلم، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كما شاركت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram صورة مظهرها الجريء من الأغنية وأوضحت أنها “#HusnParcham”.

أعطت الأغنية التي ستصدر يوم الأربعاء 12 ديسمبر لمحة عن شخصية كاترينا أو “بابيتا” والعالم الفاتن الذي تعيش فيه، حيث تعد أغنية “Parcham Husn “، العمل الفني الثالث بعد أغنية “Tu Naam Mere”وأغنية” Issaqbaazi ” التي حازت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

تقوم كايف بدور نجمة مشهورة، في الفيلم، تستطيع أن تأسر قلب البطل شاروخان وتنسيه بجمالها وفتنتها والأضواء التي حولها حبه القديم (انوشكا شارما).

كما يظهر “Zero ” رحلة باوا سينج، وهو رجل يواجه تحديا يلعبه شاروخان، الذي يبحث عن عروس، وتلعب كاترينا دور ممثلة مدمنة على الكحول في حين أن أنوشكا تصور شخصية صعبة مصابة بالشلل الدماغي، الفيلم، الذي أنتجته جوري خان، من المقرر أن يعرض على الشاشات في 21 ديسمبر.