سارة علي خان تُفاجيء جمهورها بالنقاب في السينما.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

ليس هناك شك في أن إحساساً بالخوف والترقب يتولد ويداهم كل نجم أو ممثل يتعرض لاختبار حقيقي عندما يبدأ عرض فيلمه بدور السينما، ويزداد هذا الأمر سوءا، عندما يكون العمل الذي يُعرض له هو باكورة أعماله واطلالته على الشاشة.

ومع بدء عرض العمل الفني الجديد لا يستطيع أحدهم أن يتمالك أعصابه، حيث يصل القلق إلى مستويات أعلى، ابنة النجم سيف علي خان والممثلة أمريتا سينغ ، سارة علي خان، ليست استثناءاً من هذه القاعدة.

سارة علي خان حريصة على مشاهدة كيف استقبل الجمهور فيلمها الجديد Kedarnath بدور السينما، لذلك قامت بالتختفي وارتداء “نقاب” وتوجهت إلى إحدى دور السينما التي تعرض الفيلم واندست بين الجمهور دون أن يستطيع أحد أن يتعرف عليها.

الكاتبة كانيكا ديلون ، التي شاركت في كتابة Kedarnath مع المخرج ابهيشك كابور، كشفت في حسابها الرسمي بموقع Instagram أن سارة تسللت إلى دور العرض متنكرة في “نقاب” لترى كيف تفاعل الجمهور مع فيلمها. وكانت والدة الممثلة أمريتا سينغ هناك أيضا.

ورغم ما واجهه Kedarnath من عوائق على طول رحلته، لكن بعد إطلاقه في عطلة نهاية الأسبوع، تنفست سارة الصعداء، حيث أشاد بأدائها الجميع، الى جانب المخرج ابهيشيك كابور والنجم سوشانت سينج راجبوت.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب رومانسية بين الحمال المسلم منصور وموكو الفتاة التي تنتمي لإحدى العائلات الهندوسية الغنية، عبر خلفية الفيضانات التي ضربت مدينة اوتاراخاند والتي اجتاحت ضريح المدينة في عام 2013، وقد حقق الفيلم نتائج كبيرة حتى الآن.

في هذه الأثناء ، تنتظر سارة إطلاق فيلمها الثاني، Simmba، الذي يصادف العرض على الشاشات في 28 ديسمبر، أخرجه روهيت شيتي ، وهو بطولة النجم رانفير سينغ.