ميريام فارس تعود بكليب استعراضي جرئ.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة والمطربة اللبناية ميريام فارس، لممارسة نشاطها الفني، وذلك بعد انقطاع دام عدة أشهر لأسباب صحية حيث لم تكشف تفاصيلها، ولا طبيعة المرض الذي عانت منه، مؤكدة بأنه ليس سرطان الثدي.

وطرحت النجمة اللبنانية أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم قومي، وذلك عبر موقع YouTube ، كما أعلنت عبر حسابها على “فيسبوك” اختيارها لتكون سفيرة لإحدى العلامات التجارية الشهيرة في مجال تصميم وتصنيع الذهب والماس في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون الوجه الإعلاني للعلامة التجارية خلال الفترة المقبلة لتستعرض رحلة صعودها كنجمة وصولاً لأسعد اللحظات في حياتها والاحتفاء بها، في إعلان سيتم إطلاقه في نهاية الشهر الجاري.

والأغنية الجديدة خليجية كتب كلماتها ولحنها يوسف العُماني، وأطلقتها بعد حملة تشويق عبر مواقع التواصل الإجتماعي بدأت بإعلان غامض عن حدث بتاريخ 12-12-2018.

والجدير بالذكر أن المفاجأة كانت في الفيديو كليب الإستعراضي الراقص الذي يحمل طابع الحضارة الساحلية في شرق أفريقيا، والذي صورته تحت إشراف المخرج شريف ترحيني، وكانت عودتها، قد لاقت ترحيبا جماهيرياً ظهر بتعليقات المعجبين بأدائها في الإطلالة الجديدة.