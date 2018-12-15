توفيق عكاشة: تامر حسني ادعى المرض من أجل الجنسية الأمريكية وإجراء عمليات تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم الإعلامي المصري توفيق عماشة الفنان تامر حسني، بعد أن خضع لأكثر من عملية تجميل في وجهه، مما غيرت من ملامحه كثيرا.

عكاشة قال، في برنامجه “مصر اليوم” على قناة “الحياة”: “تامر حسني راح عمل عملية تجميل، ليه عملتها وأنت كنت زي العسل وأمور؟، مين ضحك عليك وخلاك تعمل العملية السودة دي؟”.

ووجه رسالة لتامر قائلا: “يا تامر مكنش فيك عيب وكنت زي العسل، وكنت بحب أشوفك واتفرج عليك، ولكنني معرفتكش في فيلم “البدلة” بسبب تغير شكلك، مين سحر لك وخلاك تعمل عملية تجميل”.

عكاشة اتهم تامر بأنه سافر إلى أمريكا بصحبة زوجته للحصول على الجنسية لابنه “آدم”، وليس كما قيل أنه سافر من أجل العلاج، حيث قال: ” تامر حسني ذهب إلى أمريكا برفقة زوجته حتى تضع مولودها في أمريكا؛ حتى يحمل الجنسية الأميركية، وبهذا التصرف ضرب تامر حسني الانتماء الوطني برغبته في حصول ابنه على الجنسية الأميركية”.

وكان تغير شكل تامر حسني قد أثار تساؤلات جمهوره حول خضوعه لعملية تجميل لرسم طابع الحسن في ذقنه، وذلك بعدما عقدوا مقارنة بين الصور القديمة وصوره الحديثة واذي يظهر فيها بذقن نحيف ومرسوم في طابع الحسن بخلاف القديمة.

يذكر أن تامر حسني قد رزق في شهر أكتوبر الماضي بمولوده الثالث “آدم” من زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، حيث وضعت مولودها في أمريكا.

وكان قد قيل أن تامر سافر إلى أمريكا برفقة زوجته لإجراء فحوصات طبية من أجل الاطمئنان على أحباله الصوتية.