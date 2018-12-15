أحلام تخضع لعملية تجميل جديدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لعملية تجميل جديدة، خلال تواجدها مؤخراً في الكويت.

أحلام كشفت، على حسابها على موقع “سناب شات” عن قيامها بحقن وجهها بحقن تجميلية، وذلك من أجل منح وجهها بعض من الامتلاء خاصة وأن ملامحها بدت مختلفة بعد خسارتها للوزن بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

الفنانة الإماراتية قالت إنها حقنت وجنتيها وأبرزت منطقة الفك بالحقن، وذلك بعد أن تسللت علامات التعب والارهاق إلى وجهها، بعد خسارتها للكثير من الوزن الزائد.

وحرصت أحلام على توجيه الشكر لطبيب التجميل الذي حقن وجهها بالبوتوكس والفيلر، مؤكدة أنها لم تشعر بأي ألم، فشكرها الطبيب، وأكد أنها أجمل في الطبيعة، وأن التصوير يظلمها كثيراً، هذا بالإضافة إلى تمتعها بشخصية رائعة.

وكانت أحلام قد كشفت في تصريحات سابقة أنها خسرت 15 كيلو جراما من وزنها، ليصبح وزنها الحالي 80 كيلو جرام، وأنه يعد وزن مثالي حيث أن طولها 176 سم.

الفنانة الإماراتية نفت كل ما تردد عن خضوعها لعملية تكميم للمعدة، لافتة إلى أنها ذهبت للطبيب بالفعل لإجراء هذه العملية، لكنه رفض رفضا قاطعا، مؤكدا أن وزنها لا يستدعي إجراء هذه العملية.

وأكدت أنها إذا كانت قد خضعت بالفعل لهذه العملية كانت ستعلن عن ذلك، لأن ليس في ذلك ما يعيبها، لافتة إلى أن من يخضع لهذه العملية لا يستطيع الوقوف على المسرح إلا بعد مرور 6 أشهر، وهي خلال الفترة الماضية أحيت الكثير من الحفلات، مما ينفي صحة هذه الادعاءات.

أما عن سر خسارتها لوزنها، قالت إنها تمارس الرياضة بشكل يومي، وتشرب الماء بمعدل ثابت، أما الأكل فتأكل ما يحلو لها لكن بمقدار محدد.