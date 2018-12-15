بسمة بوسيل تنزعج من معجبات زوجها تامر حسني وتترك العرض غاضبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر حسني بعرض فيلمه الجديد “سبايدر مان انتو سبايدر فرس” أو“spider-man into the spider verse” داخل سينما “رينيسانس داندي مول” بطريق اسكندرية الصحراوي، وسط جمهوره من مختلف الأعمار بحضور الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وأفراد أسرته.

وكان ضمن الحضور من أسرة تامر حسني والدته وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا وأشقائه.

وبعد انتهاء العرض وخروج تامر وزوجته وأولادهما من قاعة العرض فوجئوا بالتفاف عدد كبير من الجمهور حول تامر لالتقاط الصور التذكارية معه، وهو ما جعل بسمة بوسيل تشعر بالضيق وتتجه إلى السيارة.

تامر انتبه لغضب زوجته وحاول ممازحتها، فنادى عليها بأعلى صوته “استني يا أم العيال”، وهو ما جعل بسمة تلتفت له وعلى وجهها مزيج من الضحك والغضب، فعلق تامر مازحا: “طلعت مش هي”، وذلك وسط ضحك الحاضرين.

يذكر أن العرض حضرته أيضا الفنانة إسعاد يونس، والمنتج أحمد الدسوقي، والفنانة دينا فؤاد وابنتها، وعبدالجليل المستشار الإعلامي للشركة العربية، و د.عاطف عبداللطيف، ومخرجة الأستعرضات مايسه نصر، بالاضافة الى عشرات الأطفال وأسرهم ممن حرصوا على مشاهدة “سبايدر مان”.

وفيلم “سبايدر مان” إخراج رانى الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة رصاص المنفذة لأعمال دوبلاج الفيلم، ويشاركه البطولة محمد هاني وهشام الشاذلي وتالة طرقان، والفنان الإماراتي عبدالله الجنيبي والمنتج الفني ماركو عاطف، الفيلم من إنتاج مشترك بين شركة كولومبيا وسوني وأمبير وديزني، والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص، وتنفيذ الشخصيات مارفل.