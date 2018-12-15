مؤلف أول دور لأحمد مكي يفتح عليه النار: لا أتمنى مقابلته ولا حتى صدفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح الكاتب والسيناريست عمرو سمير عاطف النار على الفنان أحمد مكي بعد حديثه مؤخرا عن “السيت كوم” تامر وشوقية، خلال لقائه في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

عاطف كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “الواحد ما بقاش فيه حيل يدخل فى جدال والموضوع ما بقاش فارق قوي وخصوصا ان تامر وشوقية كانت مرحلة عدى عليها سنين طويلة وانتهت “.

وأضاف: “الكلام اللى مكى قاله فى اللقاء عن تامر وشوقية- العمل اللى كان بدايته الحقيقية والسبب اللى خلاه يبقي ممثل مش مخرج -كلام غير دقيق لانه بيدى ايحاء انه كان له دور فى تطوير الموضوع وانه كان سبب ان يبقي فيه حاجة اسمها ست كوم وانه بيحب “يذاكر” الموضوع وبيقول “جبنا كتب” و”عملنا “وده كله كلام فيه مبالغة فى تصوير دوره “.

وتابع: “الحقيقة هى ان مكى كان ها يخرج المسلسل فعلا وماكنش بيقرا الحلقات ولا كان بيجهز نفسه لاخراج العمل كما يجب او -على الاقل - زى ما انا كنت متوقع ومنتظر منه ولغاية ما قربنا نخلص كتابه كان مشغول فى اعمال تانيه وما كناش بنشوفه خالص لدرجة انى انا اللى اشرفت على تصميم وتنفيذ ديكور الجزء الاول من المسلسل ..ولما ابتدى التصوير مكى اخرج اول حلقتين وانا وشريف عرفه-بصفته المنتج- والكتاب اتفرجنا عليهم وكان المستوي مش كويس ولو كان مكى استمر فى اخراج الحلقات ما اعتقدش انها كانت ها تنجح شريف عرفه وقف التصوير بعد الحلقتين لمدة اسبوع وقرر انه ها يخرج هو الحلقات ومكى ها يعمل دور هيثم وقد كان”.

واستطرد:”هل ده معناه ان مكى ما اضافش للعمل ؟ لاء طبعا مكى كان اضافة مهمة وكبيرة جدا لتامر وشوقية وفعلا دور هيثم ماكنش مكتوب كده فى الاول بس بعد ما مكى ابتدى يعمله بالطريقة دى ابتدينا نكتب الدور بطريقة مختلفة”.

وأضاف: “لكن تامر وشوقية ما اتعملش لان مكى كان عايز يعمل حاجه مختلفة تامر وشوقية انا فضلت سبع سنين الف بيه على المنتجين والمخرجين لغاية ما شريف عرفه تحمس لانتاج العمل وشخصية هيثم مش من ابداع مكى لوحده انا والكتاب اللى اشتغلوا فى العمل وشريف عرفه ساهمنا فى خروجها بالشكل ده ولما مكى راح يعمل فيلم اتش دبور طارق نور طلب منى انى ارفع قضية عليه بصفتى مؤلف الشخصية وشريف عرفه كلم هشام سليمان اللى كان بينفذ انتاج الفيلم وقاله لازم تدفعوا للمؤلف وكان ممكن جدا بمنتهى البساطة اننا نوقف تصوير الفيلم لكن انا رفضت انى اتخذ اى اجراء ورفضت انى اخد اى مقابل من هشام سليمان وقلت لشريف عرفه انا ومكى كنا اصحاب وهو اختار انه ينهى الصداقة دى ويبقي نجم وفى الحقيقه ده تمن مش قليل يعنى الراجل ما باعش بالرخيص”.

وتابع: “ربنا يباركله والحمد لله بقي زي ما انتوا شايفين كده.. فى النهاية انا باحب تامر وشوقية جدا وخصوصا انى تعبت فيه قوي ومكى فنان كبير وموهوب مش بس كممثل لكن برضه كمخرج ومازلت شايف انه لو رجع يخرج مره تانيه اكيد ها يبقي مخرج من اهم المخرجين فى مصر ويمكن فى تاريخ السينما المصرية ..لكن للاسف الواحد بيضطر يتكلم عن نفسه وعن مجهوده لما يلاقي تصرفات وكلام بيعكس نرجسيه ورغبه فى التكويش على كل حاجه زى ده”.

وأنهى حديثه، قائلا: “باتمنى التوفيق لمكى دايما بس ما اعتقدش وما اتمناش اننا نتقابل تانى لا فى شغل ولا حتى صدفة”.