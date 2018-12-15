محمد إمام يتعرض لحادث خطير أثناء تصوير فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد إمام لحادث خطير أثناء تصويره أحد المشاهد الصعبة في فيلمه الجديد “لص بغداد”.

إمام قام بقيادة دراجة بخارية “موتوسيكل”، وقفز بها من مكان مرتفع عن الأرض بأحد المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، إلا أنه سقط من عليها.

الفنان المصري أصيب بكدمات متفرقة في جسده، إلا أن وضعه الصحي جيد ولا يوجد أي خطورة، لكنه حصل على إجازة من التصوير عدة أيام.

وكان محمد إمام قد أعلن منذ عدة أيام عن استعداده لتصوير مشهد أكشن صعب، وصفه بأنه سيكون أغرب وأقوى مشاهد الأكشن في السينما المصرية.

حيث كتب: “مع صديقي #طارق_الشورى أثناء التدريب على مشهد أكشن في فيلم #لص_بغداد.. تقريباً هيبقى من أغرب و أقوى مشاهد الأكشن اللي هتشوفوها في السينما المصرية إن شاء الله دعواتكم”.

فيلم «لص بغداد» من إخراج أحمد خالد موسى الذي يواصل تحضيراته استعداد لبدء تصويره، وهو من بطولة محمد عادل إمام وياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن وفتحي عبدالوهاب، وجاري اختيار باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن تشارك النجمة التركية مريم أوزيرلي، الشهيرة بـ “السلطانة هويام” في بطولة العمل، وقد قامت مؤخرا بزيارة موقع التصوير، والتقاط الصور مع محمد إمام.