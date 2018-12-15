مي العيدان متهمة بالعنصرية بعد هجومها على مشاعل الشحي.. كيف ردت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، بعد أن قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو جمعها بخالها الفلبيني.

مي سخرت من خال مشاعل، وكتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “مشاعل الشحي فرحانه ب خالها الفلبيني اللي جاب لك يخليلك ونعم النسب”.

وقد اثار كلام الإعلامي مي العيدان غضب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بالعنصرية ضد بعض الجنسيات.

مشاعل ردت على سخرية مي العيدان، بقولها: “مي العيدان، تلميحات ورا تلميحات، واخر كلام قلتيه لما استهزأتي فيني وبنسبي، إن أنا أمي فلبينية وخالي فلبيني، الحين انتي يوم استهبلتي، ما إجت بالك الآية اللي تقول (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ)”.

وأضافت: “الحين أنا خالي مسيحي كافر يهودي، يعني إنتي ما تعرفين كيف جرحتيني، والله أنا احترمك ولليوم أحترمك، ما بغيت ارد عليك، لو شو كان لكم دينكم ولي دين، بعدين لا تنظرين للشخص من جنسيته”.

كلام مشاعل وهجوم النشطاء دفعوا مي العيدان للاعتذار عما قالته، حيث نشرت مقطع فيديو قالت فيه: “انا لما أحس إني أخطأت أو جرحت شخص، يمكن ما كون قاصدة إني أجرحه، أنا أعتذر، سواء كان أصغر مني أو أكبر مني، أنا شفت رد مشاعل الشحي علي، بصراحة أنا ما همني كل الكلام اللي قالته، أنا بس لحظة الألم اللي أنا شفته بعينها، انا أعتذر لها على الملأ بإني اسأت لها وما كنت أتوقع إنها تتضايق لهالدرجة، لأنها هي أعلنت إن أمها فلبينية فما كنت أعتقد إنها تتغير عندها الأمور”.

وأضافت: “انا عندي نصيحة لك مشاعل، تعودي إنك تحطين حياتك داخل كوفر او غطاء. مش كل شي تستعرضينه للناس، ومش كل شي تطلعينه عالناس، لان نحنا كشهرة انشهرنا قبلك، ويمكن كنا أكبر منك قبل ما تجي إنتي للدنيا، مع ذلك هم أشياء خاصة بحياتنا، مش معناة أنا إنسان مشهور أدخل العالم كله لبيتي وحياتي”.