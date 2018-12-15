عاصي الحلاني يشوّق الجمهور بعد نشره هذه الصور

يعمل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على ألبومه المقبل كي يصبح جاهزاً للطرح مع بداية سنة 2019.

وكشف “الحلاني” بعض تفاصيل ألبومه الغنائي، موضحا أنه يضم أغنيات مصرية، لبنانية وبدوية وذلك بسبب ارضاء جميع الاذواق.

في نفس السياق، التقى “الحلاني” ضمن سهرة فنية بامتياز كل من الملحن فضل سليمان والموزعين سليمان دميان وطارق مجدلاني. وطلب عاصي من الجمهور انتظار الالبوم من انتاج شركة روتانا.

ونشر عاصي صورتين من اجواء السهرة الفنية حيث ظهر وهو يتوسط كل من فضل سليمان، سليمان دميان وطارق مجدلاني، اضافة الى نجله الوليد الحلاني وقال: “شرفوني الملحن المبدع فضل سليمان والمزعين الخلاقين سليمان دميان وطارق مجدلاني بسهره فنية بامتياز انتظرونا بالبوم متنوع ومختلف مع شركة روتانا باذن الله”.

من جهة اخرى، يضع عاصي لمساته النهائية على اغنية وطنية بعنوان “الوطن” كلمات الشاعر الراحل عمر الفرا، حيث اكد عاصي انه حصل على التنازلات الخاصة بالاغنية ويتم تسجيلها حالياً. ووضع عاصي اللحن بنفسه ومن توزيع طوني سابا.

نذكر ان عاصي سيحيي حفلاً فنياً ليلة رأس السنة في الاردن وتحديداً في فندق “لو رويال” في عمان تشاركه الغناء النجمة رويدا عطية.

ونظرًا لغيابه في هذه الليلة المميزة عن بيروت قرر “الحلاني” احياء حفل آخر في لبنان، حيث أعلن عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي انه سيحيي حفلة في بيروت وتحديدا في ٢٩ كانون الاول في كازينو لبنان صالة السفراء.