شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تشارك أحمد فهمى بطولة مسلسله الجديد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة هنا الزاهد على تقديم دور البطولة النسائية أمام خطيبها النجم أحمد فهمى فى مسلسله الجديد، الذى يتم التحضير له للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويكتبه مصطفى صقر وورشته ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، ليسجل العمل التعاون الأول بين الثنائى منذ إعلان خطبتهما.

وتأتى هذه الخطوة من قبل شركة سينرجى كمفاجأة لجمهور أحمد فهمى وهنا الزاهد الذى تطلع فى الفترة الماضية، لعمل يجمعهما منذ إعلان خطبتهما، ليشهد المسلسل أحدث ثنائية فنية فى الدراما بين أحمد وهنا.



احمد فهمى وهنا الزاهد

وفى سياق متصل انتهى السيناريست مصطفى صقر وورشته من كتابة 5 حلقات بعد إجراء التعديلات النهائية عليه، وبدأ المخرج أحمد الجندى فى اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة لإنهاء عملية التعاقدات قبل نهاية العام، فيما يعمل صناع المسلسل على اختيار الاسم النهائى الذى سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعود أحمد فهمى الى الدراما التليفزيونية فى رمضان المقبل بعد غيابه العام عن رمضان الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ريح المدام" عام 2017، فيما يعرض له حالياً فى السينمات فيلم الكويسين" ويشارك فى بطولته حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى.



هنا الزاهد واحمد فهمى

أما هنا الزاهد فظهرت فى رمضان الماضى بمسلسلين الأول "أيوب" مع مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفى وإخراج أحمد صالح، و"سك على إخواتك" مع على ربيع وسهر الصايغ، كريم عفيفى وصبرى فواز، ويعرض لها حالياً فيلم "بنى آدم".



أحمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد