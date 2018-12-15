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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاكيرا تتجول فى شوارع برشلونة بابتسامة عريضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور للنجمة العالمية شاكيرا خلال تجولها فى أحد شوارع مدينة برشلونة الإسبانية، وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 41 عاما بابتسامة عريضة، خاصة بعدما لاحظت متابعة عدسات المصورين لها.
يذكر أن شاكيرا أنهت مؤخرا جولتها الغنائية " El Dorado World Tour " وحققت نجاحا كبيرا، ثم أطلقت كليبها الأخير " Nada" خلال الشهر الماضى، والذى حقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه، ووصلت عدد مشاهداته إلى 12 مليونا.
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