ميرفت أمين تبدأ تصوير "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انتقل فريق عمل مسلسل "قيد عائلي" للمخرج تامر حمزة، إلى أحد الاستوديوهات لتصوير عدد من المشاهد الداخلية، وهي المشاهد التي تشارك فيها الفنانة ميرفت أمين، بعد عدة أيام من التصوير الخارجي.
"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإنتاج شركة "فنون مصر" ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز ، ويلعب بطولته ٢٥ نجمًا، منهم ميرفت أمين وعزت العلايلي ومحمد رياض ومنة فضالي وفتحي عبدالوهاب وبوسي.
ويعد "قيد عائلي" التعاون الثاني بين محمد رجاء وشركة الإنتاج بعد مسلسل "الطوفان"، والثاني أيضا لتامر حمزة بعد "الأب الروحي" ويشارك رجاء في كتابة السيناريو ميشيل نبيل.
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