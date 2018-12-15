محمد سعد يعود لشوارع أكتوبر لتصوير مشاهد "محمد حسين" الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يواصل الفنان محمد سعد تصوير أحداث دوره في فيلم "محمد حسين"، المقرر أن يعود به للسينما بعد النجاح الكبير الذي حققه بالشخصية التي قدمها ضمن أحداث فيلمه الأخير "الكنز".

وقال منتج العمل أحمد السبكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أسرة العمل استأنفت تصوير المشاهد الخارجية للعمل بشوارع أكتوبر، بعد توقف استمر لما يقرب من 3 أيام بسبب معاينة أماكن التصوير.

تدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى الفتيات، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد ومي سليم وفريال يوسف وويزو وبيومي فؤاد وسمير صبري تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.