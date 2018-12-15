ميريام فارس تنشر صورًا من كواليس فيديو كليب "قومي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها، بصور من داخل غرفتها أثناء وضعها المكياج، من كواليس استعدادها لتصوير فيديو كليب "قومي"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت عليها ميريام فارس: "أتوجه بالشكر لفنانة المكياج بنت بلدي، لا توجد كلمة يمكن أن تصف السحر الخاص بيكي.. انا أحبك".
وكانت ميريام فارس احتفلت مع فريق عملها بعودتها الى الساحة الفنية من خلال كليب "قومي" بعد غياب استمر عدة أشهر، بسبب مرورها بوعكة صحية.
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