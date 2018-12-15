أحمد رزق: يومان وانتهي من تصوير "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
يواصل الفنان أحمد رزق تصوير أحداث دوره في فيلم "الممر"، بأحد الديكورات الأساسية للعمل، المقرر أن يتم عرضه خلال موسم عيد الفطر المُقبل.
وقال الفنان أحمد رزق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يتبقى له يومين فقط على الانتهاء من تصوير كافة مشاهده في العمل، مشيرًا إلى أن العمل سيكون نقطة فارقة في تاريخ السينما المصرية.
ويتناول فيلم "الممر" قصة من قصص بطولات الجيش المصري، ويتضمن قضايا إنسانية وعاطفية وإنسانية، ويشارك في العمل كل من "أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، ألحان المهدي، محمد جمعة، هند صبري، محمد حافظ، كريم العميري".
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