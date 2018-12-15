"المسرح للجمهور".. في مقدمة أولويات إدارة المسرح بهيئة قصور الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

وافق الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خطة عمل الإدارة العامة للمسرح بمحافظات مصر خلال الموسم الحالي تحت شعار "المسرح للجمهور" والتي تستهدف إنتاج أكثر من 120 عرضًا مسرحيًا بكافة محافظات مصر، كما يشهد الموسم الجديد إضافة أكثر من 25 فرقة مسرحية بالأقاليم بعضها يعمل للمرة الأولى وأخرى يُعاد تشغيلها بعد توقف لسنوات طويلة وسوف تبدأ هذه الفرق عروضها للجمهور في مطلع 2019.

قال المخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح، إنه ناقش خطة فرق الأقاليم خلال عدة جلسات عمل مع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وتمت الموافقة على كل المشروعات والمقترحات التي تم عرضها.

وتمت الموافقة على إنتاج ما يقارب من 95 عرض نادي مسرح بمختلف محافظات مصر، بخلاف 20 عرض نادي مسرح إنتاج متميز "قليل التكلفة" لمن اجتازوا البرنامج التدريبي الذي صاحب فعاليات اللقاء الأول لشباب المخرجين وجاري حاليا تنفيذ مرحلة الإنتاج.

وأوضح مدير عام المسرح أن خطة الموسم الجديد تشمل إعادة بعض المشروعات الهامة، التي توقفت منذ سنوات وكانت الإدارة العامة للمسرح قد تبنتها ومن بينها المؤتمر العلمي لمسرح الثقافة الجماهيرية والذي توقف بعد عقد دورتين فقط، كما تم البدء في التنفيذ فعليا لإنتاج 10 عروض مسرح الشارع بعدد من المحافظات وذلك بعد عودة المشروع للعمل بعد توقف سنوات، ويشهد هذا الموسم عودة مهرجان المخرجة المسرحية في دورة ثالثة، والذي ستطلق فعالياته في إحدى محافظات جنوب مصر، منوها أن خطة الموسم الجديد ستشمل عودة المهرجانات الختامية لفرق الأقاليم للانعقاد بأحد محافظات مصر بعيدا عن القاهرة وعودة انعقاد المهرجان الختامي لنوادي المسرح بإحدى محافظات مصر.

وأكد حسان على عودة عروض الأماكن المفتوحة، تلك التجربة التي أفرزت مجموعة كبيرة من المبدعين وعددا كبيرا من التجارب المغايرة وتنطلق من فضاءات غير تقليدية، حيث يشهد هذا الموسم تقديم ما يقارب من 15 عرض مسرحي كتجارب نوعية بالأماكن المفتوحة والفضاءات غير التقليدية بإنتاج يماثل إنتاج فرق الأقاليم، ومن الأنشطة المستحدثة والتي دعمتها هيئة قصور الثقافة الموافقة علي انعقاد لقاء شباب المخرجين مرتين سنويا في نوفمبر ومارس من كل عام، إضافة لتقديم عدد من العروض الجديدة كإنتاج مركزي تضم أبرز العناصر من أبناء فناني هيئة قصور الثقافة من القاهرة والمحافظات في الكتابة والإخراج والتمثيل والديكور والموسيقى، وهي عروض قليلة التكلفة تقوم على تقديم فناني الأقاليم في قالب إنتاجي مختلف لجمهور العاصمة والمحافظات من خلال اختيار نصوص مسرحية جاذبة وجادة وجديدة.