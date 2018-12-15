كندة حنا في "ستار بدقيقة": التهور من أدوات نجاحي وهذه هي هوايتي غير المعلنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - في حلقة "ستار بدقيقة" لهذا الأسبوع، كشفت الممثلة السورية كندة حنا أن التهور من أدوات نجاحها في حياتها المهنية. وبشكل سريع ولافت، حرصت كندة على أن تكون إجاباتها مختصرة، وبوقت قصير أجابت عن كل الأسئلة التي حضّرت لها خصيصاً.

ما أكثر شيء يخيف كندة؟

لا شيء.

أكثر شيء يغضبك؟

الفشل.

أكثر ما يضحكك..ما هو؟

أولادي.

ماذا تفعلين كل يوم في الصباح؟

أقوم بشرب المياه.

حيوانك الأليف المفضل:

الخيل (تضحك) ولكنه ليس أليفاً.

هل لديك هواية غير معلنة؟

ركوب الخيل

أخبرينا سرّاً لا يعرفه أحد؟

سأكون وجهاً إعلانياً لماركة تكنولوجيا، ولكن لا يمكنني أن أصرح عنها الآن.

علمنا أنك تتعلمين الرقص، هل من الممكن أن نشاهدك ترقصين في برنامج تلفزيوني؟

كل شيء وارد.

ما هي أدوات نجاح كندة: الجرأة أم التهور أم الدلع؟

التهور.

كم مسلسل في جعبتك لغاية الآن؟

(تضحك) لا أعرف pass.

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