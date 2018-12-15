ماذا فعل بوراك أوزجيفيت لضمان مستقبل ابنه الذي لم يولد بعد؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - منذ عرف الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في "حريم السلطان"، بحمل زوجته الممثلة فهرية أفجين الشهيرة بنجلاء بطلة "الأوراق المتساقطة" و"طائر الحب"،وأن جنس مولودهما ذكر،وهو يشارك زوجته حماسها، لمولودهما الأول بفرحة لا توصف، وقد اختارا مهندساً، ليصمم ويبني غرفته الخاصة، ويشتريان ملابسه، وديكورات غرفته معاً يداً بيد.



ومن بداية الحمل،لم يكف بوراك أوزجيفيت عن الإنفاق على شراء مستلزمات ابنه الأول القادم،وبدأ من الآن التفكير في ضمان مستقبله ،ولأجل هذا قام بافتتاح حساب بنكي له،وأودع فيه مليون ليرة تركية أي ما يوازي 140 ألف دولار أميركي.



ويخطط لمواصلة إيداع مبالغ أخرى به حتى إذا كبر ،يجد كل شيء مضمون لمستقبله الذي يختاره.

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