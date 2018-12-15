"ميرفت امين تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "أعز الولد

كتبت - إيمان محمد

تستعد الفنانة ميرفت أمين لتصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "أعز الولد"قريبا، ومن المقرر أن تشاركها البطولة الفنانة دلال عبد العزيز.

كما تجسد "أمين" دور جدة

خلال أحداث العمل وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة فى إطار درامى واجتماعى.

ويشار إلى أن فيلم "أعز الولد"، تدور أحداثه

حول 4 جدات يواجهون العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مشوق ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة أنعام سالوسة.