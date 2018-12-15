غدًا.. عرض " المساء الأخير" على مسرح الهوسابير

مسرحية المساء الأخير

كتبت - إيمان العوضي

يستعد فريق "عجبي" لتقديم العرض المسرحي "المساء الأخير" للكاتب ج.ب بريسلي علي خشبة مسرح الهوسابير، وذلك غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يشار إلى أن مسرحية " المساء الأخير" تدور حول رحلة

يتلاقي فيها الموتي مع بعضهم البعض وسط صراع نفسي يتحدثون عن الماضي فقط وما حدث ولا ينكرون ولا يكذبون حيث لم تعد لديهمإهتمامات شخصية ولا يفكرون في أي شيء سوى أنهم كلهم مذنبون.العرض بطولة سلمي مصطفي، سراج الدين ياسر، نيرة عبدالعزيز، محمد صلاح، جوزفين رضا، عهد كمال الدين، احمد نبيل، محمد ياسر، رئيس الفريق محمد صلاح، موسيقي بولا سامي، دراماتوج وإخراج محمود حفيظة.