غدًا.. عرض " المساء الأخير" على مسرح الهوسابير

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مسرحية المساء الأخيركتبت - إيمان العوضي
يستعد فريق "عجبي" لتقديم العرض المسرحي "المساء الأخير" للكاتب ج.ب بريسلي علي خشبة مسرح الهوسابير، وذلك غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.
يشار إلى أن مسرحية " المساء الأخير" تدور حول رحلة
العرض بطولة سلمي مصطفي، سراج الدين ياسر، نيرة عبدالعزيز، محمد صلاح، جوزفين رضا، عهد كمال الدين، احمد نبيل، محمد ياسر، رئيس الفريق محمد صلاح، موسيقي بولا سامي، دراماتوج وإخراج محمود حفيظة.
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