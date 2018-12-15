غدًا.. عرض "هدية من الماضي" ضمن جمعية نقاد السينما

كتبت - إيمان محمد

يقام غدًا عرض الفيلم الوثائقى الطويل "هدية من الماضى" إخراج كوثر يونس ضمن جمعية نقاد السينما، وذلك فى تمام السابعة مساءً، بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية.

ومن المقرر أن يعقُب عرض الفيلم مناقشة

يُديرها الناقد أحمد شوقى فى حضور مخرجة الفيلم كوثر يونس.

ويذكر أن الفيلم تدور أحداثه حول الدكتور "مختار يونس" فى عيد ميلاده الخامس والسبعين تأتيه

أغرب هدية يمكن أن يتوقعها من ابنته الطالبة بمعهد السينما، وهى تذكرتان إلى مدينة روما فى إيطاليا، حتى يتسنى له أن يبحث عن حبه القديم هناك "باتريشيا" التى يتمنى أن يعيد لها خاتمها الذهبى بعد أن تخلى عنها منذ ثلاثة وثلاثين عاما.