شاهد.. منة شلبي تنعى الكاتب إبراهيم سعدة والفنان حسن كامي

حسن كامي وإبراهيم سعده

كتبت - إيمان العوضي

نعت الفنانة منة شلبي، وفاة كل من الفنان الراحل حسن كامي والكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت منه علي الصورة قائلة: "بكل الحزن والأسى أنعى إليكم الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم سعدة والفنان العظيم الخلوق والضحوك حسن كامي .. إن لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الكاتب إبراهيم سعدة توفي يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، وتوفي الفنان حسن كامي صباح أمس الجمعة عن عمر ناهز ال 82 عاما، وتم تشييع جثمانه وسط حضور أفراد أسرته من مسجد السيدة نفيسة.

