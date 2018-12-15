شاهد.. شريف رمزي ينعى حسن كامي بكلمات مؤثرة

حسن كامي

كتبت - إيمان العوضي

نعي الفنان شريف رمزي وفاة الفنان حسن كامي الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة، بعد معاناة مع المرض، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "رمزي" علي الصورة قائلًا: "الفنان حسن كامي أنا اشتغلت

معاه ومع إن شغلنا مع بعض مخدش وقت كبير إلا إني فعلا حبيته جدا واحترمته جدا جدا وبجد هذا النوع من الرجال لما بيروحوا بتأكد إننا مستحيل نعوضهم بيبقوا خسارةكبيرة للفن وللإنسانية ادعوله".يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" وشاركه البطولة مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، تأليف تامر عبدالحميد، وإخراج تغريد العصفوري.