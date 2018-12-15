شاهد.. شريف رمزي ينعى حسن كامي بكلمات مؤثرة

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حسن كاميكتبت - إيمان العوضي
نعي الفنان شريف رمزي وفاة الفنان حسن كامي الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة، بعد معاناة مع المرض، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلق "رمزي" علي الصورة قائلًا: "الفنان حسن كامي أنا اشتغلت
يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" وشاركه البطولة مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، تأليف تامر عبدالحميد، وإخراج تغريد العصفوري.
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