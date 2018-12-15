شاهد.. "قومي" لـ ميريام فارس تتخطى المليون مشاهدة على اليوتيوب

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كتب - إسراء حسين
ترحيني.
تجاوز فيديو كليب "قومى" للفنانة ميريام فارس، حاجز المليون مشاهدة وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية منكلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، مكس وماسترينغ جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريام فارس أغنية "نفسى أقولهالك" من 3 أعوام من ألبوم "أمان" كلمات محمد رفاعي وألحان محمد يحيى، توزيع إدريس روشيش ومن إنتاج شركة ميريام ميوزيك.
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