شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تبدأ تصوير المشاهد الأولى من "أعز الولد" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة ميرفت أمين تصوير المشاهد الأولى من فيلمها الجديد "أعز الولد"، وتشاركها فى بطولة العمل الفنانة دلال عبد العزيز، الأربعاء المقبل فى الديكور الخاص بها ضمن أحداث الفيلم، حيث تجسد دور جدة خلال الأحداث، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة فى إطار درامى واجتماعى.

وتم الاستقرار على عدد كبير من ضيوف الشرف ليظهروا ضمن أحداث العمل للنجمتين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، حيث تم الاتفاق مع منى زكى وكندة علوش ورجاء الجداوى، لتظهرن فى أحداث الفيلم، والذى تخرجه سارة نوح.

فيلم "أعز الولد"، تدور أحداثه حول 4 جدات يواجهون العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مشوق ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة أنعام سالوسة.

ومن المعروف أن دلال عبد العزيز وميرفت أمين صديقتان مقربتان خارج العمل، حيث قدما سوياً برنامج "مساء الجمال مع ميرفت ودلال" فى عام 2013، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وقت عرضه على الفضائيات.

يشار إلى أن آخر أعمال ميرفت أمين فى السينما فيلم "ممنوع الإقتراب والتصوير"، إخراج وتأليف رومانى سعيد، وشارك فى بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد والفنانة يسرا اللوزى.