شكرا لقرائتكم خبر عن تكريما لمسيرته.. بيتبول يضع بصمة يديه وقدميه باحتفالية كبرى فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكريما لإنجازه فى عالم صناعة الموسيقى والغناء، وضع النجم العالمى بيتبول بصمة يديه وقدميه بالقالب الأسمنتى على مسرح TCL الصينى الموجود فى هوليوود بكاليفورنيا، وقد تركزت عدسات المصورين على بيتبول البالغ من العمر 37 عاما منذ اللحظة الأولى لوصوله لمكان الاحتفال.

يذكر أن نجم الراب الأمريكى بيتبول الذى بدأ مسيرته الفنية عام 2001 قدم عددا هائلا من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا، ومن أبرزها "we are one" و"international love" و"don't stop the party" و"time of our lives"، وغيرها.



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي



يتبول يضع بصمته بالقالب الاسمنتي