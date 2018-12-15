سلمى حسن: لم أفهم سيناريو "لا أحد هناك" من القراءة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة الشابة سلمى حسن، إنها تحمست للمشاركة في فيلم "لا أحد هناك" للمخرج أحمد مجدي، مؤكدة أنها لا يمكن أن ترفض فرصة تقديم مشروع لدى صاحبه هدف، ومع فريق عمل جيد.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم كان فرصة بالنسبة لي، خاصة وأن رصيدي كان المشاركة في مسلسل ومجموعة من الإعلانات، وأعجبني موضوع الفيلم عندما عرضه عليّ أحمد، رغم أنني لم أفهم السيناريو عندما قرأته أول مرة".
وأضافت سلمى "لم أدرك الفيلم غير متأخر، بعد أن أنهيت تصويره وشاهدت النسخة الأولى منه، وعندما شاهدته أثناء مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، لافتة إلى أن الفيلم يعبر عن فئة كبيرة من البنات اللائي لا يهتم أحد بهن، وبأنهن يتحملن مسؤولية أنفسهن، ومن حقهن أن يعيشن حياتهن ويختبرونها، دون أن يحكم أحد عليهن بشكل سلبي.
"لا أحد هناك" سيناريو وإخراج أحمد مجدي، بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش.
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