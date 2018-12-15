بطلة "لا أحد هناك": "أنا مش كئيبة وتخليت عن ابتسامتي بالفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة الشابة هايدي قوسة، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "لا أحد هناك" للمخرج أحمد مجدي، مؤكدة أنها منذ اللحظة الأولى التي ذهبت فيها "الكاستنج" في مكان تصوير الأحداث، دخلت في الجو العام للفيلم.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا شخص مش كئيب، لكن فجأة لقتني بتخلى عن ابتسامتي ودخلت في مود الزرافة"، لافتة إلى أنها انتهت من تصوير الفيلم قبل أربع سنوات.

وأضافت "أعجبني في (لا أحد هناك) أنه ليس فيلمًا تجاريًا، وكنا على طبيعتنا، فشعرت أنني على استعداد لخوض تجربة بهذه الملامح، لأنني شعرت براحة لمجدي كمخرج".

هايدي شاركت في عدد من الأفلام الروائية القصيرة، ويعد فيلم "لا أحد هناك" تجربتها الأولى في عالم الأفلام الروائية الطويلة، ويزيد من سعادتها أنه شارك في واحدة من مسابقات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"لا أحد هناك" سيناريو وإخراج أحمد مجدي، بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش.