تعرف على موعد افتتاح "3 أيام في الساحل" لمحمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

بعد فترة طويلة قضاها الفنان محمد هنيدي في إجراء بروفات مسرحية "٣ أيام في الساحل"، التي يعود بها للمسرح بعد غياب، قرر القائمون على العمل افتتاحها يوم ٧ يناير المُقبل على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر.

"3 أيام في الساحل" تدور فكرتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، وتحدث مواقف كوميدية مع جيرانهم.

ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، والمسرحية من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت.