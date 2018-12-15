محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
بعد فترة طويلة قضاها الفنان محمد هنيدي في إجراء بروفات مسرحية "٣ أيام في الساحل"، التي يعود بها للمسرح بعد غياب، قرر القائمون على العمل افتتاحها يوم ٧ يناير المُقبل على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر.
"3 أيام في الساحل" تدور فكرتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، وتحدث مواقف كوميدية مع جيرانهم.
ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، والمسرحية من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد افتتاح "3 أيام في الساحل" لمحمد هنيدي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .