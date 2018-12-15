بالفيديو.. كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها وسط عائلتها الصغيرة

كندة حناكتبت - إيمان العوضي
نشرت الفنانة كندة حنا، مقطع فيديو جمعها بعائلتها المكونة من بناتها الثلاث وزوجها أثناء إحتفالها بعيد ميلادها، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت حنا علي الفيديو قائلة: "بيتنا لصغير بتجمعنا ذكريات بسيطة حلوة ومن هي الذكريات عّم نعيش أيامنا
وتابعت "بكل سنة بتعلم شي عن الحياة وهي السنة زادت قناعتي بانو الحب والبساطة بقلبنا وبحياتنا هني الشي الوحيد لي لازم ضحي مشانو شكرًا لكل
يذكر أن أخر أعمال الفنانة كندة حنا فيلم "دمشق - حلب"، بطولة دريد لحام، كندة، شكران مرتجي، نظلي الرواس، سلمي المصري، طارق عبدو، تأليف تليد الخطيب، وإخراج باسل الخطيب.
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