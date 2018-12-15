"ناهد السباعى تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "اللعبة الأمريكاني

كتب - إسراء حسين
إنتهت الفنانه ناهد السباعي من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "اللعبة الأمريكاني"، من تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.
ويشار إلى أنه يشاركها البطولة فيالفيلم كل من أحمد فهمى، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، إنتصار، أيمن قيسوني وغيرهم، وقد تم البدء في تصوير
ويذكر أنه كانت شاركت الفنانة ناهد السباعي في فيلم "جريمة الإيموبيليا"، من بطولة طارق عبد العزيز، هاني عادل، دعاء طعيمة، ماهر سليم، عزة الحسيني، ياسمين الهواري.
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