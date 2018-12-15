اليوم.. يوسف شريف رزق الله ضيف راديو9090

كتبت - إيمان محمد

يحل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، ضيفًا على برنامج "لقاء السبت" الذي تقدمه الإذاعية معتزة مهابة على الراديو "9090".

ومن المقرر أن يكشف "رزق الله" أسرار سنوات العطاء الفني والإعلامي في مبنى ماسبيرو، كما يتحدث عن كواليس لقاءاته مع نجوم السينما

العالمية، وكيف استطاعت برامج التلفزيون المصرى بإمكانيات بسيطة تغطية مهرجانات السينما العالمية.

ويذكر أن برنامج "لقاء السبت" يذاع كل يوم سبت في الثانية عشر ظهرًا على الرديو "9090".