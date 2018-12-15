بالفيديو.. أبرز تصريحات جليلة عن تامر حسني وزوجته في "كشف حساب"

جليلة

كتبت - إيمان محمد

تصدرت الفنانة المغربية جليلة مؤشر البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد ظهورها في برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الكويتية مي العيدان على قناة "سكوب".

وتحدثت جليلة خلال الحلقة عن علاقتها السابقة بالفنان تامر حسني والمشاكل التي تجمعها بزوجته بسمة بوسيل في الوقت الحالي.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز تصريحات جليلة خلال الحلقة:

جمعتني علاقة عاطفية بفنان مصري

زوجته الحالية تشن حرب علي.

كنت ساذجة عندما ارتبطت بهذا الفنان، ووصفت هذه العلاقة العاطفية بأنها غلطة كبيرة في حياتها.

لا صحة لما يتردد من أن زوجته

الحالية كانت صديقتي من قبل.

زوجته الحالية "شاطرة" لأنها استطاعت في النهاية الزواج منه وإنجاب أطفال.

هذه العلاقة ما تشرفني اعتبرها نقطة سواء في حياتي.

عندما أدخل رجلا إلى حياتي يجب أن يكون رجلا.

لن ارتبط بفنان مرة ثانية.

الصور التي انتشرت مع الفنان المصري وقالت إنها قديمة ومن عيد ميلادها وكانت في مكان عام.