بالفيديو.. "بغار عليكي" لـ وليد توفيق يحقق 7 آلاف مشاهدة

كتبت - إيمان محمد

تجاوز كليب "بغار عليكي" للمطرب وليد توفيق حاجز الـ 7 آلاف مشاهدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن "بغار عليكي" من

كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق وتأتي استكمالًا للعديد من الأعمال الناجحة التي جمعت النجم العربي بشركة "لايف ستايلزستوديوز" مثال على ذلك الأعمال التالية: "شو حلوة بيروت"، و"الدنيا مشيا"، و"حبينا"، و"روح" وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الألبومات.

كما أن الأغنية إخراج زياد خوري، وكلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، وميكس وماستر ستوديو جان.