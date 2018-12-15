“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+

كتب امير فتحي في السبت 15 ديسمبر 2018 12:27 مساءً -

يوري مرقدي - توت اخت هالعيشة

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع ″يوتيوب″.

ويقول مطلع الأغنية: ″مرحباً يا أحبائي، كم وددت أن أقول لكم ان الحياة سعيدة وان العصافير تزقزق والسماء زرقاء، لكن في هكذا بلد لا يسعني القول إلا: توت اخت هالعيشة″.

وقد أرفق يوري مرقدي الأغنية بعبارة +18، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع كريم عواد.