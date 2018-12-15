“كفرناحوم” إلى نيويورك ولوس أنجلوس

متابعة الخليج 365: أعلنت المخرجة والكاتبة والممثلة نادين لبكي عن خبر سارّ لمتابعي أفلامها القاطنين في الولايات المتحدة الأميركية، لبنانيين وأجانب، مؤكدةً أن فيلمها السينمائي الجديد “كفرناحوم” سيبدأ عرضه في صالات السينما في مدينتَي نيويورك ولوس أنجلوس الأميركيتين يوم السبت 15 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

والجدير بالذكر أن “كفرناحوم” انطلق عرضه في لبنان خلال شهر أيلول الماضي ولا يزال يعرض حتى الآن، محققاً نجاحًا باهرًا.

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل “زين” الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: “بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني”.

الجدير ذكره أن فيلم “كفرناحوم” حصد جائزة لجنة تحكيم “مهرجان كان” السينمائي، وعُرض أيضًا في مهرجان النرويج للأفلام، وحاز على جائزة الجمهور في “مهرجان سيراييفو” للافلام السينمائية، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في “مهرجان مالبورن” للأفلام السينمائية.