راغب علامة يردّ على الذباب الإلكتروني: “أتحدى كذبهم”

متابعة الخليج 365: تعرّض السوبر ستار راغب علامة لهجوم جديد بعد الذي تعرض له أخيرًا من قبل النائب حكمت ديب الذي هدّده بقطع رأسه، ما جعله يوجه رسالة إلى محبيه في الوطن العربي.

ونشر ثلاث تغريدات عبر حسابه على “تويتر” عبّر فيها عن سخطه من الأخبار التي يتداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنه، ومنهم أصحاب الحسابات الوهمية.

وكتب علامة: “هناك عشرات الحسابات الوهمية مثلا بيكون اسمه رياض بيصير اسمه جوزفين أو اسمه طوني بيصير فاطمة. صور وهمية وحسابات وهمية. يصفوهم بالذباب الإلكتروني”.

وتابع علامة: “يحاولون أن يزعجوا الناس للابتزاز. إذا أزعجكم أحدهم ردولو بكلمة ذباب أو ابتزاز أو تجاهلوهم كما يفعل مكتبنا بطلب من السوبر ستار”.

وأضاف علامة: “يتصارعون عالحكومة وعلى حصص لهم وليست للشعب اللبناني. النواب في لبنان هم نواب للمناطق وليسوا نوابا للبلد! لو أرادوا النجاح وتخليص البلد من المأزق عليهم التخلص من حصصهم جميعا وأن يأتوا بحكومة تكنوكراط من خارج التركيبة ويكلفوهم بمهمة تخليص لبنان من هذا المأزق الاقتصادي والتنموي إلخ”.

وأردف: “هناك شائعة أطلقها المتضررون من كلامي وأغنياتي ووطنيتي بأنني أملك سيارة بدون جمرك! بغض النظر عن رأيي بظلمنا بجمارك أغلى من أغلى دول العالم. لكني أتحدى كذبهم، فليذهب أحدهم لمدير الجمارك وهو آدمي وصديق للنائب الذي يريد تطيير رأسي وسيفرح بتزويدهم وصديقه النائب بهكذا ملف لو موجود”.