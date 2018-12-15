محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018!

متابعة الخليج 365: فاز المصري محمد صلاح للعام الثاني على التوالي بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.

وتفوق صلاح على المغربي مهدي بن عطية، والسنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وكان صلاح قد فاز بالجائزة أيضا العام الماضي في موسم استثنائي مع نادي ليفربول ومنتخب مصر.

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرة أهداف، بالتساوي مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

كما قاد صلاح ليفربول للتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي في مباراة حاسمة، وهو الهدف رقم 13 للاعب المصري خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أفضل هداف لليفربول في تاريخ البطولة بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.