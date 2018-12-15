ألبوم عاصي الحلاني الجديد على نار حامية

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، موضحًا أنه يضم أغنيات مصرية ولبنانية وبدوية.
وأعرب عاصي الحلاني، في تصريحات خاصة به، عن تمنياته بأن يعجب الألبوم الجمهور، في ظل حالة التنوع التي سيخرج بها، لإرضاء جميع الأذواق.
الجدير ذكره أن ألبوم عاصي الحلاني يجري العمل عليه على نار حامية حيث من المقرر أن يبصر النور خلال عام 2019 القادم.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي حققت 2.5 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
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