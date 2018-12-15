يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة زينب صدقى ، والتى تعد واحدة من أشهر الفنانات اللاتي قدمن دور الأم على الشاشة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها : 1- اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقى . 2- قدمت خلال مشوارها الفنى ما يزيد عن 50 فيلمًا سينمائيًا . 3-اشتهرت بحبها للمسرح حيث عملت فى كل من فرقة رمسيس ومسرح الريحاني وفرقه عبد الرحمن رشدي . 4-تزوجت مرة واحدة وقامت بتبنى طفلة . 5-حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام ١٩٣٠ . 6- تم منحها جائزة الجدارة للفنون من قبل الدولة المصرية . قد يهمك أيضًا : أشرف عبدالباقي يكشف كواليس تجديده مسرح "نجيب الريحاني" أمينة رزق وزينب صدقي جمعهما الميلاد ولقب "أشهر أمهات السينما المصرية"

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن ملكة جمال المسرح زينب صدقي في ذكري وفاتها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .