شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تستعد لطرح كليب جديد بمناسبة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بمناسبة رأس السنة، حيث انتهت من تصويرها مؤخراً، والأغنية من كلمات سامى على، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز.

وقال مؤلف الأغنية سامى على، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع كارمن سليمان فى الأغنية، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال كارمن الغنائية التى قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن كارمن مطربة شاملة تستطيع غناء جميع أشكال وألوان الأغنية ولديها قدرة كبير فى اختيار ما يناسبها حتى يليق على صوتها.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كليب "بحب الحياة" مع فرقة فابريكا المسرحية وعدد من نجوم الفن ضمن حملة توعوية بمرض القولون التقرحى المزمن المعروف بداء "الكرون".