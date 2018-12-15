بالصور.. ريم البارودي في عرض أزياء القفطان المغربي بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: حضرت الفنانة ريم البارودي، فعاليات الدورة الأولى لعرض أزياء "أوت كوتور" للقفطان المغربي في دورته الأولي بدبي. ونشرت ريم عددا من صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بالقفطان العربي. وعلقت ريم على الجلسة قائلة: "شكرا على الدعوه الكريمة والاستقبال والتكريم في دورته الأولى بدبي بحضور ضيفه الشرف ديفا الفن النجمة الكبيرة سميرة سعيد وبوجود مدير المكتب الوطني السياحي المغربي بالشرق الأوسط السيد الصديق شاكر وسعاده القنصل العام المغربي بدبي عبدالرحيم الرحالي جزيل الشكر الصديقة والفنانة التشكيلية ومنظمه الحفل".

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