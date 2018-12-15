بالفيديو.. "بغار عليكي" لـ وليد توفيق يحقق 7 الاف مشاهدة

وليد توفيقكتبت - إيمان محمد
تجاوز كليب "بغار عليكي" للمطرب وليد توفيق حاجز الـ 7 ألاف مشاهدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"
ويشار إلى أن "بغار عليكي" منكلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق وتأتي استكمالًا للعديد من الأعمال الناجحة التي جمعت النجم العربي بشركة "لايف ستايلز
كما أن الأغنية إخراج زياد خوري، وكلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، وميكس وماستر ستوديو جان.
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