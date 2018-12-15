الخميس.. حلا شيحة ضيفة كريم كوجاك ومها بهنسي على نغم إف إم

كتبت - إيمان محمد

تحل الفنانة حلا شيحة، ضيفة برنامج "معادنا من 4 لـ6" الذي يذاع على نغم إف إم، ويقدمه الإذاعي كريم كوجاك ومها بهنسي، وذلك

يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث "شيحة" خلال البرنامج عن عودتها إلى مجال الفن وكواليس كثيرة تتحدث

عنها لأول مرة، وعن الجديد الذي تقدمه خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن برنامج "معادنا من 4 لـ6" يذاع من الأحد إلى الخميس، ويقدمه كريم كوجاك ومها بهنسى، ويستضيف عددًا من نجوم الفن.