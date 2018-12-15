الخميس.. حلا شيحة ضيفة كريم كوجاك ومها بهنسي على نغم إف إم

حلا شيحةكتبت - إيمان محمد
تحل الفنانة حلا شيحة، ضيفة برنامج "معادنا من 4 لـ6" الذي يذاع على نغم إف إم، ويقدمه الإذاعي كريم كوجاك ومها بهنسي، وذلكيوم الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتحدث "شيحة" خلال البرنامج عن عودتها إلى مجال الفن وكواليس كثيرة تتحدث
ويذكر أن برنامج "معادنا من 4 لـ6" يذاع من الأحد إلى الخميس، ويقدمه كريم كوجاك ومها بهنسى، ويستضيف عددًا من نجوم الفن.
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