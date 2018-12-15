- 1/2
- 2/2
نشرت النجمة الاميريكيه أفريل لافين، صورة لغلاف البومها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .
وكتبت أفريل عبر صفحتها قائلة:"ما زلت لا أستطيع أن أصدق أن ألبومي هوتقريبا هنا! يعني الألبوم الكثير بالنسبة لي.. وأنا متحمسة جدًا لأنكم ستستمعون إليه قريبًا. كذلك ، أشكركم على المحبة والدعم لي طوال هذه الرحلة. أحبكم
ويشار إلى أن الألبوم يحمل إسم " Head Above Water " ومن المقرر أن يتم طرحه في 15 فبراير الجارى 2019.
ويذكر أنه كانت أفريل قد طرحت أغنية Head Above Water في سبتمبر 27 على موقع اليوتيوب و تستعد لإطلاق ألبومها الجديد .
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افريل لافين تروج لألبومها الجديد على السوشيال ميديا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .