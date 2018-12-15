بالصور.. افريل لافين تروج لألبومها الجديد على السوشيال ميديا

كتب - إسراء حسين

نشرت النجمة الاميريكيه ​أفريل لافين،​ صورة لغلاف البومها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وكتبت أفريل عبر صفحتها قائلة:"ما زلت لا أستطيع أن أصدق أن ألبومي هو

تقريبا هنا! يعني الألبوم الكثير بالنسبة لي.. وأنا متحمسة جدًا لأنكم ستستمعون إليه قريبًا. كذلك ، أشكركم على المحبة والدعم لي طوال هذه الرحلة. أحبكمجميعًا كثيرًا ".

ويشار إلى أن الألبوم يحمل إسم " Head Above Water " ومن المقرر أن يتم طرحه في 15 فبراير الجارى 2019.

ويذكر أنه كانت أفريل قد طرحت أغنية Head Above Water في سبتمبر 27 على موقع اليوتيوب و تستعد لإطلاق ألبومها الجديد .