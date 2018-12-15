بالصور.. أمير كرارة و خالد جرنش في كازابلانكا

كتب - إسراء حسين نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور "الانستجرام " من كواليس تصوير فيلمه الجديد "كازابلانكا"، المنتظر عرضه فى عيد الفطر 2019 الجارى الفيلم من بطولة غادة عادل أمير كرارة وإياد نصار الفنان عمرو عبدالجليل، والممثل التركي الفطر 2019 الجارى الفيلم من بطولة غادة عادل أمير كرارة وإياد نصار الفنان عمرو عبدالجليل، والممثل التركيخالد أرجنش. الفيلم من إخراج البيتر ميمي وإنتاج وليد منصور ويوسف الطاهر وتأليف هشام هلال. حيث إن الفيلم واجه بعض المشاكل مع نقابة المهن السينمائية، وذلك بخصوص مشاركة الفنانين الأتراك في الأعمال السينمائية والدرامية المصرية.

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