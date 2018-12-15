تصدر العائلة المالكة البريطانية بطاقات عيد الميلاد المجيد

كتب - إسراء حسين تصدر العائلة المالكة البريطانية بطاقات عيد الميلاد، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وهذا العام أصدر ​الأمير هاري​ وزوجته ميغان ماركل صورة بالأبيض والأسود التقطت ليلة زواجهما في "قلعة وندسور" في مايو الماضي خلال مشاهدتهما الألعاب النارية. في "قلعة وندسور" في مايو الماضي خلال مشاهدتهما الألعاب النارية. أما ​الأمير ويليام​ فقد اختار صورة عائلية جميلة تجمعه بزوجته كيت وأطفالهما الثلاثة جورج (5 أعوام) وتشارلوت (3 أعوام) ولويس. و​الأمير تشارلز​ البالغ من العمر سبعين عاما اختار أن تكون الصورة مع زوجته كاميلا جالسين على مقعد في حديقة منزلهما في لندن.

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