كتب امير فتحي في السبت 15 ديسمبر 2018 11:07 صباحاً -

شاهدوا بالصور.. ممثلة تتعرض لقطع يدها خلال ادائها مشهد خطير

اقادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان ممثلة بديلة تدعى ​أوليفيا جاكسون​ تعرضت لإصابة بالغة أثناء تصويرها فيلم “شر مقيم” (Resident Evil)، وذلك بعد ان ارتكب مصور سينمائي خطأ بعدم رفعه الكاميرا المتحركة في الوقت المناسب، فاصطدمت بوجه الممثلة التي كانت تؤدي حينها حركة خطيرة، ما ادى الى تشوه الجزء الأيسر من وجهها وبتر يدها.

وقد حصلت أوليفيا على 2.7 مليون $ بمثابة تعويض لها.