هيفاء وهبي تسطّر عامًا جديدًا مع النجاح!

خـاص بتجــــــــــــــرد: شهدت الفترة الماضية على نشاطات متعدّدة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصدّرت بها المشهد الفني العربي على الصعيدين الغنائي والتمثيلي.

وتمكنت هيفاء وهبي من تحقيق النجاح في الغناء والتمثيل على حد سواء، فتصدّرت عناوين الصحف والمجلات العريضة وكانت حديث الصغير والكبير في المجالين.

في الغناء، طرحت هيفاء وهبي بدايةً كليب “توته توته” مع بداية موسم الصيف الماضي، فحققت الأغنية انتشارًا واسعًا واعتلت رأس قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور لما تحمله من موضوع مختلف عن كل ما قدّم على الساحة الغنائية العربية، وكذلك الأمر فيما يخصّ الكليب الذي أبهر محبّي هيفاء.

وبعدها بأشهر قصيرة، أفرجت هيفاء وهبي عن ألبومها الجديد “حّوا” وسط استراتيجية طرح مبتكرة فاتجهت الأنظار نحوها وحققت أغاني العمل نسب مشاهدة مرتفعة جدًا تخطت الـ60 مليون مشاهدة في 3 أشهر فقط!

أمّا في التمثيل، فالنتيجة كانت لصالحها أيضًا، حيث خاضت هيفاء وهبي سباق دراما رمضان بمسلسل “لعنة كارما” الذي شغل المشاهدين العرب طيلة الشهر الفضيل وحصد نسب مشاهدة قياسية، فكانت النتيجة إنجاز جديد تضيفه نجمة الجماهير إلى رصيدها كإحدى أبرز الممثلات في الوطن العربي.

ومع نهاية العام، احتلّت هيفاء وهبي صدارة البحث في محركات “جوجل” ضمن قائمة الشخصيات العامّة الأكثر بحثًا عنهم وفق التقرير السنوي الذي أطلقه الموقع لسنة 2018.

بتجــــــــــــرد، تواصل هيفاء وهبي مسيرة النجاح التي بدأت بها منذ سنوات وكرّسها خلالها محبّيها نجمة أولى على قلوبهم.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “حوا”:

لمشاهدة حلقات مسلسل “لعنة كارما”: